انتشار فيروس الإيبولا في ثالث إقليم بالكونغو

صورة تعبيرية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 21:40 16/08/2019 حدث بتاريخ: 21:40 16/08/2019

أعلن المعهد الوطني للبحوث الطبية الحيوية في الكونغو اليوم الجمعة أن فيروس الإيبولا قد امتد إلى إقليم ثالث في البلاد مع تأكيد حالتي إصابة جديدتين.

وقال الدكتور جان جاك موييمبي ، المدير العام للمعهد، إن شابة/ 24 عاما/ توفيت وإن رضيعها / 7 أشهر/ يتلقى العلاج في منطقة موينجا بإقليم ساوث كيفو في شرق البلاد.

وأضاف أن التحقيقات كشفت أن الأم وطفلها سافرا إلى بني في نورث كيفو حيث تعرضا للفيروس شديد العدوى.

وانتشر وباء الإيبولا لأكثر من عام في إقليمي نورث كيفو وإيتوري الواقعين شرقي البلاد، ومن الصعب السيطرة عليه.