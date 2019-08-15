متمردون في ميانمار يهاجمون كلية عسكرية ومقتل 15

سيارات محترقة أمام مبنى متضرر إثر هجوم مسلح في ميانمار يوم الخميس

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 18:12 15/08/2019 حدث بتاريخ: 18:16 15/08/2019

قال متحدث عسكري في ميانمار إن متمردين قتلوا 15 شخصا على الأقل يوم الخميس معظمهم من قوات الأمن في هجمات على كلية عسكرية للنخبة وأهداف حكومية أخرى في شمال البلاد.

وأعلن التحالف الشمالي، وهو تكتل لجماعات مسلحة تنشط في المنطقة، مسؤوليته عن الهجوم غير المسبوق على الأكاديمية التكنولوجية للخدمات الدفاعية في بيين لوين غربي ولاية شان حيث يجري تدريب مهندسي الجيش. كما أعلن التحالف مسؤوليته عن هجمات على أربعة أهداف أخرى.

وقال تون تون نيي المتحدث باسم الجيش إن الجنود يقاتلون المتمردين في بلدة ناونج تشاو قرب جسر جوكتيك وهو جسر للسكك الحديدية أقيم إبان الاحتلال البريطاني.

وأضاف أن المتمردين دمروا جسرا آخر في وادي جوكتوين كما أحرقوا مكتب شرطة مكافحة المخدرات في البلدة.

ووردت أنباء عن قتال عند بوابة لتحصيل الرسوم على طريق سريع إلى لاشيو أكبر بلدة في ولاية شان.

وقال المتحدث لرويترز عبر الهاتف ”قتلوا سبعة من رجال الجيش في جوكتوين واثنين عند البوابة ورجال شرطة ومدنيين أيضا“.

وأظهرت صور بثتها وسائل إعلام محلية مباني لحقت بها أضرار وسيارات محترقة عليها آثار الرصاص.

وتمثل الهجمات تصعيدا كبيرا في الصراع المستمر منذ عقود بالمنطقة حيث تقاتل جماعات عديدة من أجل الحصول على حكم ذاتي أكبر للأقليات العرقية.

وانتهى اتفاق لوقف إطلاق النار استمر لأشهر في يونيو حزيران وتم تجديده مؤخرا حتى 31 أغسطس آب.

وقال متحدث باسم التحالف الشمالي إن التحالف يرد على تحرك للجيش مؤخرا في المناطق العرقية.