رئيس كوريا الجنوبية يدعو إلى التعاون مع اليابان لحل النزاع التجاري بينهما

الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن

كتب بواسطة: %s د ب آ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 13:24 15/08/2019 حدث بتاريخ: 13:26 15/08/2019

دعا الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي إن، إلى التعاون مع اليابان من أجل حل النزاع التجاري بين البلدين.

وقال مون اليوم الخميس، في خطاب ألقاه بمناسبة يوم التحرير في كوريا الجنوبية، والذي يحل بمناسبة طرد القوات اليابانية المحتلة من البلاد في نهاية الحرب العالمية الثانية: "أن تصل متأخرا خير من ألا تصل أبدا: إذا اختارت اليابان طريق الحوار والتعاون، سوف نتكاتف معها بسرور".

وأضاف الرئيس الكوري الجنوبي: "سوف نسعى جاهدين مع اليابان لصنع شرق آسيا قادرة على المشاركة في التجارة والتعاون بصورة عادلة".

وبينما انتقد اليابان بسبب رفعها كوريا الجنوبية من على قائمة بيضاء للشركاء التجاريين الموثوق بهم، شدد الزعيم الكوري الجنوبي على أن مثل هذه الأعمال يجب ألا تضر بالعلاقات الجيدة بين البلدين.