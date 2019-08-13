اشتباك بين المحتجين والشرطة في مطار هونج كونج

محتجون يشتبكون مع عناصر من الشرطة في مطار هونج كونج يوم الثلاثاء

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 21:05 13/08/2019 حدث بتاريخ: 21:05 13/08/2019

قالت سلطات مطار هونج كونج يوم الثلاثاء إن العمليات في المطار الدولي ”تعطلت بشدة“ بسبب احتشاد مجموعة من المحتجين هناك مع تدخل شرطة مكافحة الشغب واستخدامها رذاذ الفلفل ضد المحتجين وسط اشتباكات دارت مع حلول المساء.

وأضافت سلطات المطار في بيان إن تجمع المحتجين أغلق الممرات المؤدية للمنطقة المخصصة للمسافرين فقط في المطار مما منعهم من الوصول إلى منطقة تفقد الجوازات.

كما اشتبك المحتجون مع الشرطة التي استخدمت رذاذ الفلفل في محاولة لمنع الحشود من التقدم.

وقال شهود من رويترز إن عددا من مركبات الشرطة لم تتمكن من المرور وسط تصاعد التوتر في المنطقة.