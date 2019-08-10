مقتل 18 شخصا في انهيار أرضي ناجم عن إعصار قوي بالصين

مياه الأمطار تغمر شارع في تشجيانغ بشرق الصين يوم السبت

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 14:25 10/08/2019 حدث بتاريخ: 14:26 10/08/2019

ذكر تلفزيون الصين المركزي أن 18 شخصا لاقوا حتفهم واعتبر 14 في عداد المفقودين بشرق البلاد يوم السبت نتيجة انهيار أرضي ناجم عن إعصار قوي تسبب في توقف حركة النقل على نطاق واسع وإجلاء أكثر من مليون شخص.

وقالت وكالة‭‭ ‬‬أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن الإعصار ليكيما اجتاح البر في الصباح الباكر يوم السبت بإقليم تشجيانغ في شرق البلاد مصحوبا برياح تصل سرعتها القصوى إلى 187 كيلومترا في الساعة، رغم أن قوته تراجعت بعدما وصفته السلطات في وقت سابق بأنه إعصار هائل.

وذكرت هيئة تنظيم الملاحة الجوية أن آلاف الرحلات ألغيت في شرق الصين. وأصدر مكتب الأرصاد يوم السبت تحذيرا باللون البرتقالي، وهو ثاني أعلى مستوى، بعدما أصدر تحذيرا أحمر يوم الجمعة عندما أجبر الإعصار تايوان على إلغاء رحلات جوية وإغلاق أسواق ومتاجر على الجزيرة.

وقال تلفزيون الصين المركزي إن الانهيار الأرضي وقع على بعد 130 كيلومترا تقريبا من مدينة ونتشو الساحلية إثر انهيار سد طبيعي في المنطقة بسبب الأمطار.

وذكرت شينخوا أن العاصفة تتقدم بسرعة 15 كيلومترا في الساعة وتضعف تدريجيا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن أكثر من 250 ألف شخص في شنغهاي و800 ألف شخص في إقليم تشجيانغ تم إجلاؤهم بسبب الإعصار، وانقطع التيار الكهربائي عن 2.72 مليون أسرة في تشجيانغ بعدما أسقطت الرياح والأمطار أعمدة الكهرباء.

وقال تلفزيون الصين المركزي إن الإعصار تسبب في انهيار نحو 200 منزل في ست مدن في تشجيانغ وتدمير أراض زراعية مساحتها 163830 فدانا.