ترامب يلمح لإمكانية إلغاء المفاوضات التجارية المقررة مع الصين في سبتمبر

الرئيس الاميركي دونالد ترامب

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 18:49 09/08/2019 حدث بتاريخ: 19:04 09/08/2019

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين اليوم الجمعة إن "الأمور تسير بشكل جيد للغاية مع الصين"، لكن الولايات المتحدة ليست مستعدة لإبرام اتفاق، ملمحا في الوقت ذاته إلى إمكانية إلغاء المفاوضات المقررة الشهر المقبل.

وقال ترامب في تصريحات نقلتها اليوم وكالة أنباء بلومبرج إنه "في حالة الصين، التعريفة الجمركية رائعة".

وذكر ترامب إن الولايات المتحدة انتقدت علانية الصين بشأن التلاعب في عملتها وأن بكين أعادت أرقامها، وأعادتها بشكل سريع.

وألمح ترامب إلى أن المفاوضات التجارية مع الصين والمقرر إجراؤها في واشنطن في أيلول/ سبتمبر المقبل، قد لا تتم.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إن "لدينا حوار مفتوح، وسنرى ما إذا كنا سنبقي على اجتماعنا في أيلول/ سبتمبر أم لا"، مضيفا أنه "إذا قمنا بذلك، فحسنا، وإذا لم نفعل، فحسنا".