ظريف: أي وجود لطرف خارجي بالخليج مصدر لانعدام الأمن بالنسبة لإيران

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 18:25 09/08/2019 حدث بتاريخ: 18:25 09/08/2019

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على تويتر اليوم الجمعة إن أي وجود بحري في الخليج من خارج المنطقة سيمثل "مصدرا لانعدام الأمن" بالنسبة لإيران مضيفا أن طهران ستتحرك لحماية أمنها.

ومضى قائلا "الخليج الفارسي شريان حيوي ومن ثم يمثل أولوية أمن قومي بالنسبة لإيران التي لطالما حافظت على أمنها البحري".

وأضاف "مع وضع هذه الحقيقة في الاعتبار فإن أي وجود من خارج المنطقة هو بالفعل مصدر لانعدام الأمن... لن تتردد إيران في حماية أمنها".

تأتي تصريحات ظريف بعد الجهود الأمريكية لإنشاء تحالف بحري يضم شركاء دوليين لتأمين الملاحة في الخليج وسط تصاعد التوتر مع إيران في الممر المائي الاستراتيجي.

وحذرت طهران في وقت سابق اليوم الجمعة من أي وجود لإسرائيل في التحالف المزمع إنشاؤه.