زلزال شدته 5.9 درجات في تايوان يسفر عن قتيل

قياس قوة أحد الزلازل

كتب بواسطة: %s أحمد عامر المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 14:36 08/08/2019 حدث بتاريخ: 14:58 08/08/2019

لقيت امرأة مصرعها في زلزال بلغت شدته 5.9 درجات في تايوان الخميس، وحرم ايضا 10 الاف منزل من التيار الكهربائي، كما ذكرت السلطات.

وقد وقع الزلزال الساعة 5:28 بالتوقيت المحلي (21:28 ت غ الاربعاء) على عمق 10 كيلومترات في محافظة ييلان بشمال شرق البلاد. وقدر معهد الدراسات الجيولوجية في الولايات المتحدة قوته ب 5،9 درجات.

وذكرت السلطات ان كل سكان الجزيرة قد شعروا بالهزة، واهتزت ناطحات السحاب في تايبيه أكبر مدينة بالبلاد، وأيقظت الناس من رقادهم، في وقت علِّق النقل بالسكك الحديد جزئيا في محافظة ييلان.

ولقيت امرأة في ال60 من عمرها مصرعها في العاصمة بسبب سقوط خزانة، كما ذكر رجال الاطفاء.

وانقطع التيار الكهربائي عن اكثر من 10 الاف منزل في تايبيه وضواحيها في محافظة ييلان.

وكانت الجزيرة في حالة انذار بسبب الاعصار ليكيما الذي من المتوقع ان يضرب تايوان الجمعة.

وقالت الرئيسة التايوانية تساي اينغ-وين للصحافيين "نحن مستمرون في مراقبة الوضع لنرى هل ثمة خطر يمكن ينجم عن الآثار المجتمعة بين الزلازل الارتدادية والإعصار الذي يقترب".

وتقع تايوان بالقرب من التقاء صفيحتين تكتونيتين وتشهد زلازل باستمرار.

وفي نيسان/ابريل، وقع زلزال في الجزيرة بلغت قوته 6.1 درجات وأصاب 17 شخصا بجروح وتسبب في تعطيل حركة السير على المحاور الاساسية.

وفي التاريخ الحديث، وقع أسوأ هذه الزلازل في أيلول/سبتمبر 1999 وبلغت شدته 7.6 درجات وتسبب بمقتل 2400 شخص.