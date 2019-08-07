باكستان تقول إنها ستطرد السفير الهندي مع تزايد الصراع بشأن كشمير

وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي في إسلام أباد

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 20:40 07/08/2019 حدث بتاريخ: 20:58 07/08/2019

قالت باكستان يوم الأربعاء إنها ستطرد السفير الهندي وتعلق التجارة الثنائية مع الهند بعد أن ألغت نيودلهي الوضع الخاص للجزء الخاضع لسيطرتها من إقليم كشمير المتنازع عليه بين الجانبين.

وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي في حديث عبر الهاتف مع قناة آري نيوز التلفزيونية الباكستانية إنه سيتم طرد السفير الهندي آجاي بيساريا. وأوضح أن سفير باكستان المعين حديثا لدى الهند مُعين الحق لم يضطلع بمهام منصبه بعد لكنه لن يتوجه الآن إلى نيودلهي.