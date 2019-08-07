سفارة ألمانيا بأنقرة تحاول الاتصال بألماني معتقل في تركيا

مدخل السفارة الألمانية في أنقرة

كتب بواسطة: %s DW المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 19:57 07/08/2019 حدث بتاريخ: 19:58 07/08/2019

بعد اعتقال مواطن ألماني في أنقرة، تبحث السفارة الألمانية في العاصمة التركية عن سبل للتواصل معه. وقالت متحدثة باسم الخارجية الألمانية في برلين لم يسمح لنا بعد بتقديم خدماتنا القنصلية له ولم نتحدث بعد مع الشخص الموقوف.

أعلنت السفارة الألمانية في أنقرة أنها تجري محاولات للاتصال بمواطن أُلْقِي القبض عليه في تركيا. وقالت ماريا أديبار، المتحدثة باسم الخارجية الألمانية اليوم الأربعاء (السابع من آب/أغسطس 2019): "ليس لدينا بعد اتصال قنصلي مع المواطن المعني، كما أننا لم نتمكن بعد من الحديث معه". وأضافت أديبار أنها لهذا السبب لا ترغب في التعليق على الاتهامات التي وجهها القضاء التركي إلى هذا المواطن.

وحسب تقارير إعلامية، فقد تم القبض على رجل (36 عاما) من ولاية هيسن، وينحدر من أصول تركية في نهاية تموز/يوليو الماضي عند قدومه إلى منتجع أنطاليا التركي. وذكرت إذاعتا "WDR" و"NDR" وصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" أن الرجل متهم " بالدعاية للإرهاب" على موقع فيسبوك، وأضافت هذه الوسائل أن قاضي تحقيقات أمر بإبقائه في الحبس الاحتياطي خوفا من هروبه لخارج البلاد.

وكانت العلاقات الألمانية التركية قد مرت بأزمة حادة في عام 2017 على وقع إلقاء السلطات التركية القبض على عدد من المواطنين الألمان لأسباب "سياسية" من وجهة نظر برلين، وأطلقت السلطات التركية سراح غالبيتهم في وقت لاحق.

وتحذر الخارجية الألمانية المواطنين المقبلين على السفر إلى تركيا من أن آراءهم في مواقع التواصل الاجتماعي، يمكن أن تدخلهم في صراع مع القضاء التركي، وذكرت في تحذيراتها المنشورة على الإنترنت: "اعتقال أو تعقب مواطنين ألمان كثيرا ما كان له علاقة بمواقف منتقدة للحكومة في وسائل التواصل الاجتماعي، وكان يكفي في بعض الحالات مشاركة أو إعجاب بمنشور غريب يتضمن محتوى من هذا النوع".

وطالبت السفارة مواطنيها بأن يضعوا في حسبانهم أيضا أن "التعليقات غير العلنية في إطار الحسابات الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن أن يتم الإبلاغ عنها إلى السلطات التركية عبر مجهولين".