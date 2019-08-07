"نقص" محتمل في المواد الغذائية في حال بريكست دون اتفاق

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 16:46 07/08/2019 حدث بتاريخ: 16:27 07/08/2019

حذرت منظمة تمثل قطاع الأغذية في بريطانيا الأربعاء من أن بريكست "دون اتفاق" قد يتسبب بـ"نقص" و"خلل كبير" في المواد الغذائية.

وقال تيم رايكروفت المسؤول في اتحاد "فود أند درينك فيديريشن" الذي يمثل 7 آلاف مؤسسة لـ"بي بي سي"، "لم نقل أبدا إن البلاد ستواجه مجاعة الأمر ليس كذلك. لكن سيكون هناك نقص".

وأضاف "نعتقد أنه سيكون هناك خلل كبير سيستمر لأسابيع أو أشهر بعد خروجنا من الاتحاد الأوروبي. قد يتم التخفيف من وطأته بشكل طفيف من خلال تخزين احتياطي في الأسابيع الأولى لكن الأغذية الطازجة لن تدوم لفترة طويلة".

وازداد احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق ازداد مع وصول بوريس جونسون الى السلطة. ووعد رئيس الوزراء الجديد بأن بلاده ستخرج من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الاول/اكتوبر مع أو دون اتفاق مع بروكسل.

وفي حال عدم التوصل الى اتفاق أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيفرض على الفور مراقبة جمركية وسيدقق في سلامة الأغذية والمعايير الأوروبية على حدوده مع بريطانيا ما يثير مخاوف حول صعوبات في تأمين الأغذية.

كما رأى رايكروفت ان 31 تشرين الاول/اكتوبر سيكون على الأرجح "أسوأ تاريخ" لقطاع الأغذية. وأضاف أن المستودعات ستكون مليئة مع اقتراب عيد الميلاد وسيكون من الصعب على الشركات تشكيل مخزون.