الشرطة الدنماركية تحقق في انفجار وقع بمبنى هيئة الضرائب بالعاصمة

الشرطة الدنماركية

كتب بواسطة: %s د ب آ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 11:53 07/08/2019 حدث بتاريخ: 11:53 07/08/2019

تجري الشرطة الدنماركية تحقيقا للوقوف على سبب الانفجار الذي تسبب في تحطم نوافذ وإلحاق أضرار بواجهة هيئة الضرائب الدنماركية في العاصمة كوبنهاجن.

وقال كبير مفتشي الشرطة يورجن بيرجن سكوف اليوم الأربعاء إنه "من السابق لأوانه جدا تحديد من يقف وراء الانفجار"، وشدد على أنه "لا يمكن أن نقبل ولن نقبل مثل هذا الهجوم".

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات من جراء التفجير الذي وقع الليلة الماضية، وسمع دويه في أجزاء واسعة من المدينة، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وقامت خدمات الشرطة والطوارئ على الفور بإغلاق العديد من الشوارع المجاورة. وتم تعليق خدمات القطارات في محطة نوردهافن المجاورة بصورة مؤقتة الليلة الماضية.

وأظهرت الصور التي جرى تداولها حدوث أضرار واسعة في مدخل المبنى وواجهته. ويقوم خبراء مفرقعات عسكريون بتمشيط المكان.

وأدان مورتن بودسكوف، الوزير المسؤول عن الضرائب في الدنمارك، الحادث وطالب الشهود المحتملين بالتواصل مع الشرطة.

وقال بودسكوف إن موظفي الهيئة سيعملون من المنزل اليوم.