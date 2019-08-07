طالبان تعلن مسؤوليتها عن هجوم على الشرطة الأفغانية أوقع 95 مصابا

عناصر من حركة طالبان

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 10:07 07/08/2019 حدث بتاريخ: 10:15 07/08/2019

قال مسؤولون بالحكومة الأفغانية إن سيارة ملغومة انفجرت اليوم الأربعاء خارج مركز للشرطة في العاصمة كابول مما أسفر عن إصابة 95 شخصا على الأقل.

ولم تضعف وتيرة العنف في أفغانستان رغم ما يبدو من اقتراب حركة طالبان والولايات المتحدة من إبرام اتفاق مهم يقضي بانسحاب القوات الأمريكية مقابل وعد تقطعه طالبان بألا تتخذ من أفغانستان قاعدة للتخطيط لهجمات.

ووقع الانفجار في غرب كابول خلال ساعة الذروة الصباحية وأطلق عمودا من الدخان في السماء.

وقالت حركة طالبان إن أحد مقاتليها الانتحاريين هاجم "مركزا للتجنيد".

وأضافت في بيان "سقط عدد كبير من الجنود وأفراد الشرطة بين قتيل وجريح".

وقال نصرت رحيمي المتحدث باسم وزارة الداخلية إن القنبلة انفجرت عندما تم إيقاف سيارة عند نقطة تفتيش أمام مركز الشرطة.

وذكر متحدث باسم وزارة الصحة أن 95 مصابا نقلوا إلى المستشفيات معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال.

من ناحية أخرى، قال جهاز الأمن الرئيسي إن قوات الأمن نفذت مداهمات في عدة أنحاء بالعاصمة الليلة الماضية ودمرت مخبأ كبيرا لمسلحين.