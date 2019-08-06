بولتون يقول العقوبات ستؤثر بشدة على مادورو ماليا ويحذر روسيا

مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون خلال قمة في ليما حول الأزمة في فنزويلا يوم الثلاثاء

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 18:26 06/08/2019 حدث بتاريخ: 18:28 06/08/2019

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون يوم الثلاثاء إن العقوبات الأمريكية الجديدة الصارمة على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ستؤثر بشدة على ما يصله من تمويل دولي، محذرا روسيا من مغبة توفير مزيد من الدعم إلى فنزويلا.

وقال بولتون في تصريحات معدة مسبقا أمام مؤتمر في ليما عاصمة بيرو ”حان وقت اتخاذ إجراء. الولايات المتحدة تتحرك بعزم لتضييق الخناق ماليا على مادورو وتسريع الانتقال الديمقراطي السلمي“.

وأضاف ”نقول مجددا لروسيا، وخصوصا الذين يتحكمون في أموالها: لا تراهنوا على قضية خاسرة“.