رئيس وزراء باكستان يعتزم اللجوء لمجلس الأمن بشأن قضية كشمير

رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 17:18 06/08/2019 حدث بتاريخ: 17:21 06/08/2019

قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اليوم الثلاثاء إن بلاده تدرس اللجوء لمجلس الأمن الدولي بعد أن ألغت الهند وضعا خاصا كان يتمتع به الجزء الذي تسيطر عليه من إقليم كشمير.

وقال خان في كلمة ألقاها أمام البرلمان الباكستاني اليوم "سنقاتل من أجل ذلك في كل منتدى. نفكر في كيفية إحالة الأمر إلى محكمة (العدل) الدولية... إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وتطالب كل من الهند وباكستان بالسيادة على كامل أراضي منطقة كشمير التي تقطنها أغلبية مسلمة لكن يسيطر كل من البلدين على جزء منها فقط.