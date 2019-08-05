وزير ألماني: لن ننضم لمهمة بحرية بقيادة أمريكا في مضيق هرمز

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 16:11 05/08/2019 حدث بتاريخ: 16:11 05/08/2019

أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الاثنين (5 أغسطس آب) أن ألمانيا لن تنضم لمهمة بحرية بقيادة الولايات المتحدة في مضيق هرمز.

وأضاف أن برلين تفضل مهمة أوروبية لكنه حذر في الوقت نفسه من صعوبة إحراز تقدم في هذا الصدد.

وقال ماس للصحفيين "في الوقت الحالي يفضل البريطانيون الانضمام إلى مهمة أمريكية. نحن لن نفعل ذلك".

وأضاف "نريد مهمة أوروبية" مشيرا إلى أن هذا الأمر مطروح لكنه سيستغرق وقتا لإقناع الاتحاد الأوروبي بالقيام بمثل هذه المهمة.

وقالت السفارة الأمريكية في برلين يوم الثلاثاء (30 يوليو تموز) إن الولايات المتحدة طلبت من ألمانيا الانضمام إلى فرنسا وبريطانيا في مهمة لحماية حركة الملاحة عبر مضيق هرمز و"التصدي للاعتداءات الإيرانية". ورفضت ألمانيا الطلب.