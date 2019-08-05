توقيف شاب دفع طفلا من الطابق العاشر من متحف "تايت مودرن" في لندن

متحف "تايت مودرن"

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 13:33 05/08/2019 حدث بتاريخ: 14:08 05/08/2019

أوقف مراهق الأحد بعدما دفع صبيّا في السادسة من العمر من منصة مراقبة في الطابق العاشر من متحف "تايت مودرن" في لندن، بحسب ما أفادت الشرطة.

ونقل الطفل إلى المستشفى بالمروحية وهو في حالة خطرة، في حين أن الشاب البالغ من العمر 17 عاما وضع في السجن على ذمّة التحقيق في شبهات "محاولة قتل".

ويعدّ متحف "تايت مودرن" للفنون المعاصرة الواقع على ضفاف نهر التايمز من المواقع السياحية التي تستقطب أكبر عدد من الزوار في بريطانيا. وهو أغلق مباشرة بعد الحادثة قبل أن يسمح للزوار بمغادرته بعد استجواب البعض منهم.

وأُبلغت الشرطة بالحادثة قرابة الساعة 14,40 (13,40 بتوقيت غرينيتش). وهي عثرت على الضحية "ملقاة على سطح الطابق الخامس" من المبنى، بحسب ما جاء في بيان صدر عنها.

وبقي المشتبه به "مع الجمهور في منصة الطابق العاشر وما من دليل على أنه كان يعرف الضحية"، بحسب ما جاء في البيان.