مقتل شخصين على الأقل في تفجير حافلة لمحطة تلفزيونية أفغانية بكابول

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 21:18 04/08/2019 حدث بتاريخ: 21:18 04/08/2019

قال مسؤولان حكوميان أفغانيان إن شخصين على الأقل لقيا حتفهما كما أصيب شخصان آخران إثر تفجير حافلة خاصة كانت تقل موظفي محطة تلفزيون أفغانية في كابول يوم الأحد.

وانفجرت قنبلة تم لصقها بمغناطيس في حافلة يستخدمها موظفو محطة خورشيد التلفزيونية أثناء ساعة الذروة المسائية. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي أدى إلى مقتل السائق وأحد المارة حسبما قال نصرت رحيمي المتحدث باسم وزارة الداخلية.

وأكد سمي الله أميني مدير الأخبار بالمحطة الهجوم وقال إن مصورا ومذيعا بالإذاعة أصيبا في التفجير.

وكانت حركة طالبان قد حذرت في يونيو حزيران من أنها ستستهدف المؤسسات الإعلامية الأفغانية إذا لم تكف عن بث إعلانات مناهضة لها. وأمهلت الحركة محطات الإذاعة والتلفزيون والصحف الأفغانية ومؤسسات أخرى أسبوعا لوقف بث المواد المناهضة لطالبان التي تمولها الحكومة.

وقال أميني "لا نبث إعلانات مناهضة لطالبان ولكن من الواضح أن حرية التعبير تتعرض لتهديد مستمر في أفغانستان".

وأدان الرئيس الأفغاني أشرف غني هجوم اليوم الأحد وقال على تويتر إن "تعمد استهداف وسائل الإعلام والمدنيين جريمة حرب ويجب محاسبة المسؤولين عنها".