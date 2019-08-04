أردوغان يقول إنه سيتم خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 21:07 04/08/2019 حدث بتاريخ: 21:07 04/08/2019

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأحد إنه سيتم خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر عقب التخفيضات التي أعلنها البنك المركزي في الآونة الأخيرة وتعهد بانخفاض التضخم.

وخفض البنك المركزي التركي أسعار فائدته الرئيسية 425 نقطة أساس بشكل أكبر من المتوقع إلى 19.75 في المئة الشهر الماضي لتحفيز الاقتصاد الذي يعاني من الركود في أول خطوة للابتعاد عن حالة الطوارئ التي أقرها خلال أزمة العملة العام الماضي.

وقال أردوغان إن ”البنك المركزي خفض أسعار الفائدة وسيتم خفضها بشكل أكبر.

”أدعو كل المواطنين والجميع إلى ضرورة تجاهل التكهنات بشأن اقتصادنا.. عليكم فقط أن تؤدوا عملكم“.وقال مراد أويسال محافظ البنك المركزي التركي الجديد في نهاية يوليو تموز إن البنك لديه فرصة ”كبيرة“ للمناورة بشأن أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

وكان خبراء الاقتصاد قد توقعوا خفضا بواقع 250 نقطة أساس في المتوسط، أو ما يعادل 2.5 نقطة مئوية، بحسب استطلاع أجرته رويترز في الآونة الأخيرة.

وشهدت الليرة تقلبات في وقت سابق هذا العام، بعدما هبطت نحو 30 بالمئة أمام الدولار في 2018. واستقرت العملة في الأسابيع الأخيرة، رغم ما تواجهه تركيا من تهديد بفرض عقوبات أمريكية بسبب شرائها لمنظومات صاروخية روسية.