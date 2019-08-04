حاكم تكساس: مقتل 20 شخصا وإصابة أكثر من 26 آخرين في حادث إطلاق نار في إل باسو

حادث إطلاق النار في إل باسو

كتب بواسطة: %s سبوتنيك المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 11:10 04/08/2019 حدث بتاريخ: 11:19 04/08/2019

قال حاكم ولاية تكساس، جريج أبوت، إن 20 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في حادث إطلاق نار وقع، يوم السبت، في مركز تجاري بمدينة إل باسو الأمريكية.

وقال أبوت في مؤتمر صحفي بثه تلفزيون "سي.بي.اس.بي"، "قتل 20 من الأبرياء من إل باسو أرواحهم وأصيب أكثر من26 شخصا".

وقال آبوت للصحفيين، اليوم الأحد: "20 شخصًا بريء من إل باسو فقدوا حياتهم، وأصيب أكثر من 24 بجروح".

هذا وأعلنت السلطات الأميركية، السبت، أن عملية إطلاق نار وقعت في أحد متاجر مدينة إل باسو بولاية تكساس جنوب الولايات المتحدة، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن ما جرى هو تبادل لإطلاق النار في أحد متاجر "وول مارت" في المدينة.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نشر تغريدة على حسابه الخاص بمنصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها بأن إطلاقا للنار وقع في مدينة إل باسو بولاية تكساس.

وبأن التقارير تشير إلى سقوط عدد كبير من القتلى، وبأن سلطات الولاية وإنفاذ القانون تقوم بعملها، كما وأنه تحدث مع المحافظ لتقديم الدعم الكامل من الحكومة الفيدرالية.