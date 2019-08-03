وزير الدفاع الأمريكي يؤيد نشر صواريخ متوسطة المدى في آسيا

وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 14:42 03/08/2019 حدث بتاريخ: 14:43 03/08/2019

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر يوم السبت إنه يؤيد نشر صواريخ متوسطة المدى يتم إطلاقها من البر في آسيا في وقت قريب نسبيا، وذلك بعد يوم من انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة تاريخية للحد من التسلح.

وردا على سؤال عما إذا كان يفكر في نشر هذه الصواريخ في آسيا، قال إسبر ”أجل، أرغب في ذلك“.

وتابع قائلا ”أفضل (أن يكون ذلك خلال) أشهر... لكن هذه الأمور تستغرق على الأرجح وقتا أطول مما تتوقع“.

وانسحبت الولايات المتحدة يوم الجمعة رسميا من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى التي كانت قد أبرمتها مع روسيا، وذلك بعد أن رأت أن موسكو تنتهك المعاهدة وهو أمر ينفيه الكرملين.