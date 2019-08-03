زعيم الخضر يؤيد مشاركة ألمانيا في مهمة أوروبية في الخليج

رئيس حزب الخضر الألماني المعارض روبرت هابيك

كتب بواسطة: %s DW المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 13:04 03/08/2019 حدث بتاريخ: 13:04 03/08/2019

لم يستبعد حزب الخضر الألماني المعارض، المعروف برفضه استخدام القوة العسكرية في حل الأزمات الدولية، مشاركة بلاده في مهمة أوروبية لحماية الطرق التجارية في الخليج، بيد أنه رفض مشاركة بلاده في مهمة تحت قيادة واشنطن.

لا يستبعد حزب الخضر الألماني المعارض، المعروف بمواقفه الرافضة لاستخدام القوة العسكرية في حل الأزمات الدولية، مشاركة بلاده في مهمة أوروبية لحماية الطرق التجارية في الخليج. وقال رئيس الحزب روبرت هابيك في تصريحات لصحيفة "باساور نويه بريسه" الألمانية الصادرة اليوم السبت(الثالث من آب/أغسطس 2019) الأولوية الأولى تكون دائماً للدبلوماسية.

وأضاف: "في حال استنفاد كافة السبل الدبلوماسية، يمكننا تصور مشاركة ألمانيا في مهمة أوروبية، إذا كان ذلك يساهم في التهدئة وإذا كان هناك أساس قانوني واضح لذلك... يتعين على ألمانيا الإيفاء بمسؤولياتها والحرص على أن تتصرف أوروبا على نحو مشترك وبصوت موحد في هذا الوضع المتوتر... يتعين على أوروبا أن تكون فاعلاً سياسياً على المستوى الدولي".

وفي المقابل، استبعد زعيم الخضر مشاركة بلاده في مهمة تحت قيادة الولايات المتحدة، وقال: "لن يكون هناك مشاركة في أية حال من الأحوال تحت قيادة أمريكية. إنها تساهم في تصعيد النزاع".

وتسعى ألمانيا للنأي بنفسها عن سياسة "الضغوط القصوى" التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسط مخاوف من الانجرار إلى نزاع مسلح بين الولايات المتحدة وإيران. وطلبت الولايات المتحدة من ألمانيا رسمياً مؤخراً المشاركة في تأمين حركة النقل التجاري بمضيق هرمز.

لكن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أعلن يوم الأربعاء الماضي رفض بلاده المشاركة في مهمة عسكرية تقودها الولايات المتحدة لتأمين الملاحة التجارية الحرة في مياه مضيق هرمز وخليج عمان. وعزا ماس رفض بلاده إلى أن برلين ترى أن استراتيجية الولايات المتحدة المتمثلة في فرض "الحد الأقصى من الضغط" على إيران خاطئة.