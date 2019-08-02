زلزال قوي يهز جاكرتا ويتسبب في إطلاق تحذير من حدوث تسونامى

قياس قوة أحد الزلازل

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 22:45 02/08/2019 حدث بتاريخ: 22:47 02/08/2019

ذكرت هيئة الأرصاد الجوية والبحوث الجيوفيزيقية الإندونيسية أن زلزالا قويا ضرب الطرف الغربي لجزيرة جاوة الإندونيسية اليوم الجمعة، مما أدى إلى إصدار تحذير استمر لفترة قصيرة من حدوث موجات مد بحرية عاتية / تسونامي / .

وشعر سكان العاصمة جاكرتا بالزلزال الذي بلغت قوته 6.9 درجة ، وتسبب في اهتزاز للمباني شاهقة الارتفاع ، كما دفع السكان إلى الهرب من منازلهم في حالة من الذعر. وكان قد تم تسجيل قوة الزلزال بصورة مبدئية على أنها 7.4 درجة .

ولم ترد على الفور أى تقارير عن أضرار جسيمة أو سقوط إصابات أو قتلى . وعرض التلفزيون المحلي لقطات لبعض الأضرار الطفيفة التى لحقت بعدد من المنازل وقاعة رياضية في منطقة باليمبانج في إقليم بانتين القريب من العاصمة جاكرتا .

وقع الزلزال الساعة 7:03مساء (12:03 بتوقيت جرينتش) ووقع مركزه على مسافة 147 كم جنوب غرب سومور وبعمق يبلغ 10 كيلومترات.

وقالت دويكوريتا كارناواتي ، رئيس هيئة الأرصاد الجوية والبحوث الجيوفيزيقية والمناخية الإندونيسية ، إن التحذير من كارثة تسونامي تم إلغاؤه في وقت مبكر عما كان متوقعًا.

وأضافت في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون "لم تحدث زيادة كبيرة في مستويات المياه ، لذلك قررنا إنهاء الإنذار المبكر من حدوث تسونامي".

وأضافت "يمكن للسكان العودة إلى ديارهم " ولكنه ينصح بالبقاء في حالة تأهب.

وهرع السكان في مجمع سكني في جاكرتا إلى الشارع في حالة من الذعر لأن المبنى الشاهق الذي كانوا فيه أخذ يتمايل محدثا صوت طقطقة وفرقعة .

وأظهرت لقطات تلفزيونية أن سكان المناطق الساحلية في مدينة بانديجلانج الواقعة في الطرف الغربي لجزيرة جاوة هربوا إلى المناطق المرتفعة سيرا على الأقدام أوبالدراجات النارية خوفا من حدوث تسونامي.

وكانت هيئة الأرصاد قد ذكرت في وقت سابق أن المناطق الساحلية مثل بانديجلانج بالطرف الغربى لجزيرة جاوة وويست لامبونج بجزيرة سومطرة معرضة لخطر تسونامي بارتفاع 3 أمتار.

وتسبب تسونامي حدث نتيجة لثوران قوى لبركان جبل أناك كراكاتاو بمضيق سوندا في مقتل 437 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 14000 آخرين في نفس المنطقة في شهر كانون أول / ديسمبر الماضى .

وتقع إندونيسيا فوق منطقة تعرف باسم حزام النار في المحيط الهادئ ، وهي منطقة معروفة بالثوران البركانى والاضطرابات الزلزالية .