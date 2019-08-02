ريابكوف: "روسيا لن تخسر أبدأ في سباق التسلح"

نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 19:13 02/08/2019 حدث بتاريخ: 19:13 02/08/2019

تعهدت روسيا اليوم الجمعة، بأنها لن تهزم أبدا في تكديس قدرات الأسلحة النووية مع انتهاء اتفاقية الحد من الأسلحة النووية المهمة مع الولايات المتحدة.

وقال سيرجي ريابكوف ، نائب وزير الخارجية الروسي في تصريحات نقلتها وكالة تاس الروسية للأنباء: "روسيا لن تخسر أبدا سباق التسلح".

وأوضح ريابكوف بعد أن أكدت روسيا والولايات المتحدة إنهاء معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى الثنائية "لقد أظهرنا بالفعل قدرتنا على إيجاد إجابات فعالة من حيث التكلفة لأي تحديات نواجهها".

ومعاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى ("معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة"، "أي إن إف")، تم التوقيع عليها بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي عام 1987، ووقع المعاهدة في واشنطن الرئيس الأمريكي رونالد ريجان والزعيم السوفييتي ميخائيل جورباتشوف في ذلك الوقت.