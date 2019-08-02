واشنطن تعلن الانسحاب من معاهدة حظر "الصواريخ النووية": روسيا المسؤولة

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

كتب بواسطة: %s سي ان ان المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 17:59 02/08/2019 حدث بتاريخ: 18:04 02/08/2019

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، انسحابها رسميًا من المعاهدة الدولية لحظر الصواريخ النووية متوسطة المدى، واتهمت واشنطن روسيا بانتهاك شروط المعاهدة التي وقعت قبل ثلاثين عاما بعد قيامها بتطوير صاروخ جديد قصير المدى.

وقال مايك بومبيو وزير الخارجية في بيان، الجمعة، أعلن انسحاب الولايات المتحدة الرسمي من المعاهدة "روسيا مسؤولة وحدها عن زوال المعاهدة".

وأضاف بومبيو، "روسيا فشلت في العودة إلى الامتثال الكامل والتحقق من خلال تدمير نظام الصواريخ غير المتوافق".

وكانت الولايات المتحدة، أعلنت في فبراير سباط الماضي، أنها ستنسحب منها في يوم 2 أغسطس آب.

من جانبها، ذكرت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة، أن إنهاء معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى جاء بمبادرة من واشنطن، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي.

وتنفي موسكو اتهامات واشنطن وردت على الخطوة الأمريكية بتعليق عضويتها في المعاهدة.

وكانت الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي السابق، أبرما الاتفاقية في عام 1987، ودخلت حيز التنفيذ في يونيو حزيران 1988.