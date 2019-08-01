إيران تقول العقوبات الأمريكية على وزير الخارجية "تصرف صبياني"

وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 19:17 01/08/2019 حدث بتاريخ: 19:18 01/08/2019

اتهمت إيران الولايات المتحدة يوم الخميس بالقيام ”بتصرف صبياني“ نابع من الخوف، وذلك بعدما فرضت واشنطن عقوبات على وزير خارجيتها فيما يزيد التوتر بين الخصمين اللذين تفجرت بينهما الخلافات بشأن الملاحة في الخليج وبرنامج طهران النووي.

وتزايد القلق من نشوب حرب في الشرق الأوسط تأتي بتداعيات عالمية منذ أن انسحبت الولايات المتحدة العام الماضي من الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015 وأعادت فرض العقوبات عليها.

وردت طهران باستئناف تخصيب اليورانيوم الذي يعتبره الغرب سبيلا محتملا لصنع قنبلة نووية. وتنفي إيران ذلك.

وبعد سلسلة هجمات على ناقلات نفط، اتهمت واشنطن إيران بالمسؤولية عنها وهو ما تنفيه طهران، تحاول الولايات المتحدة تشكيل تحالف لتأمين مياه الخليج برغم إحجام الحلفاء الغربيين عن الانضمام إليه خشية نشوب صراع مفتوح.

ودعا أطراف الاتفاق النووي الأوروبيون إلى الدبلوماسية لنزع فتيل الأزمة لكن طهران وواشنطن اتخذتا نهجا متشددا وفرضت إدارة ترامب يوم الاربعاء عقوبات على وزير خارجية طهران محمد جواد ظريف في ضربة أخرى محتملة لأي فرصة للحوار.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن الرئيس حسن روحاني قوله ”يعودون إلى السلوك الصبياني... يرددون كل يوم ’نريد التحدث.. دون شروط مسبقة‘... ثم يفرضون عقوبات على وزير الخارجية“.

وظريف شخصية محورية في الاتفاق النووي وتلقى تعليمه وعاش لسنوات في الولايات المتحدة. ورفض الإجراء الأمريكي وقال إنه لن يؤثر عليه في شيء إذ إنه ليست لديه ممتلكات أو مصالح في الولايات المتحدة.

* إيران تقول أمريكا تخشى حديث ظريف

قال روحاني ”بلد يعتقد أنه قوي وأنه قوة عالمية عظمى خائف من مقابلات وزير خارجيتنا“، في إشارة على ما يبدو إلى مقابلات عديدة أجرتها وسائل إعلام أمريكية مع ظريف، الذي يتحدث الإنجليزية بطلاقة، خلال زيارته لنيويورك لحضور اجتماع للأمم المتحدة الشهر الماضي.

وأضاف ”عندما أجرى الدكتور ظريف مقابلة في نيويورك... قالوا (الأمريكيون) إن وزير خارجية إيران يضلل الرأي العام لدينا. ماذا حدث لمزاعمكم عن التحرر وحرية التعبير والديمقراطية؟“.

وتابع قائلا ”أعمدة البيت الأبيض بنيت لتهتز بكلمات ومنطق رجل ودبلوماسي واسع الاطلاع ومتفان“.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين في بيان إنه تم فرض عقوبات على ظريف لأنه ”يطبق أجندة الزعيم الأعلى الإيراني الهوجاء... (نحن نبعث) برسالة واضحة للنظام الإيراني بأن السلوك الذي انتهجه في الآونة الأخيرة غير مقبول بالمرة“.

وقال ظريف على تويتر في وقت سابق اليوم إن السلام والحوار ”تهديد وجودي“ للسياسيين المتحالفين مع ترامب الذين يتبنون نهجا متشددا من الجمهورية الاسلامية.

كان ظريف قال في السابق إن ما يسميه ”الفريق ب“ الذي يضم مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون، الذي يتبنى نهجا متشددا تجاه إيران، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يستدرج ترامب إلى حرب مع إيران.

* مخاوف على شحن النفط بالخليج

قفزت قضية أمن الملاحة في الخليج، الذي يمر عبر نحو خمس إمدادات النفط العالمية، إلى صدارة الأجندة العالمية منذ مايو أيار عندما اتهمت واشنطن طهران بالوقوف وراء تفجيرات ألحقت أضرارا بست ناقلات على مدى عدة أسابيع.

واحتجزت إيران في يوليو تموز ناقلة ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز ردا على ما يبدو على احتجاز بريطانيا ناقلة إيرانية بتهمة انتهاك العقوبات الأوروبية بنقلها النفط إلى سوريا.

واستبعدت بريطانيا اليوم مبادلة الناقلتين. وقال وزير الخارجية دومينيك راب ”لن نقايض: إذا احتجز أشخاص أو دول ناقلة ترفع علم بريطانيا بشكل غير قانوني فإنه يتعين الالتزام بحكم القانون وحكم القانون الدولي“.

وفي علامة على تزايد القلق بشأن الأمن في الخليج، قالت شركة رويال داتش شل اليوم الخميس إنها لا تسير أي ناقلات ترفع علم بريطانيا عبر مضيق هرمز في الوقت الحالي.

وقالت السفارة الأمريكية في برلين يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة طلبت من ألمانيا الانضمام إلى فرنسا وبريطانيا في مهمة لحماية الملاحة عبر المضيق و“التصدي للاعتداءات الإيرانية“. ورفضت ألمانيا الطلب.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ”لن تشارك ألمانيا في المهمة البحرية التي طرحتها الولايات المتحدة وخططت لها“. وأضاف أن الوضع في الخليج خطير وينبغي فعل كل شيء لتجنب نشوب صراع. وقال ”لا يوجد حل عسكري“.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية اليوم الخميس عن وزارة الشؤون الخارجية الروسية قولها إن لديها انطباعا بأن الولايات المتحدة تبحث عن ذريعة لصراع في الخليج.

ونقلت الوكالة عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا قولها ”الأحداث هناك تتحرك حقا نحو منعطف خطير وهناك مخاطر من اندلاع اشتباك عسكري واسع النطاق“.