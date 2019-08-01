الكرملين: ترامب عرض على بوتين المساعدة في إخماد حرائق سيبيريا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 15:38 01/08/2019 حدث بتاريخ: 15:39 01/08/2019

قال الكرملين إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرض على نظيره الروسي فلاديمير بوتين المساعدة في إخماد حرائق الغابات المستعرة في مساحات واسعة في سيبيريا، مضيفا إن بوتين اعتبر الخطوة مؤشرا على إمكانية إصلاح العلاقات بين البلدين.

وتابع الكرملين قائلا في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء إن الرئيسين تحدثا بالهاتف بمبادرة من واشنطن بعد ساعات من إصدار بوتين أمرا للجيش الروسي بمساعدة فرق الإطفاء في مكافحة الحرائق الهائلة.

وقالت الوكالة الاتحادية للغابات إن الحرائق تغطي نحو ثلاثة ملايين هكتار، أغلبها من الغابات النائية، وهو ما يعادل مساحة بلجيكا تقريبا مما أدى إلى انتشار الدخان في أنحاء سيبيريا وإعلان حالة الطوارئ في عدة مناطق روسية.

وقال الكرملين في بيان "عرض الرئيس الأمريكي على روسيا التعاون في مكافحة حرائق الغابات في سيبيريا".

وأضاف "عبر الرئيس بوتين عن خالص امتنانه لهذا النهج المتعاطف ولعرض المساعدة والدعم".

وتابع قائلا إن بوتين أبلغ ترامب بأن موسكو ستقبل عرضه إذا اقتضت الضرورة، وذكر أن "الرئيس الروسي اعتبر خطوة الرئيس الأمريكي مؤشرا على أن بإمكاننا في المستقبل استعادة العلاقات الشاملة بين بلدينا".

وروسيا حريصة منذ وقت طويل على محاولة بدء إعادة بناء العلاقات المتدهورة مع الولايات المتحدة، التي لا تزال متوترة بسبب قضايا مختلفة تشمل سوريا وأوكرانيا واتهامات لروسيا بالتدخل في السياسة بالولايات المتحدة، وهو ما تنفيه موسكو.

وقال الكرملين إن الرئيسين اتفقا على مواصلة الاتصالات بينهما عبر الهاتف أو من خلال اجتماعات مباشرة.

وأكد البيت الأبيض أن الرئيسين تحدثا هاتفيا، وذكر أنهما بحثا حرائق الغابات وأيضا التجارة بين البلدين.