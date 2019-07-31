محامي مؤسس "ويكيليكس": يتعين أن تثير استراليا قضية موكله مع أمريكا

جوليان أسانج لحظة القاء القبض عليه في سفارة الأكوادور في لندن

كتب بواسطة: %s د ب آ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 13:09 31/07/2019 حدث بتاريخ: 13:32 31/07/2019

ذكر محامي جوليان أسانج، مؤسس "موقع ويكيليكس" أن قضية تسليم أسانج إلى الولايات المتحدة تمثل مصدر "قلق كبير للجميع" ويتعين أن تثيرها استراليا مع الولايات المتحدة.

ويقضي أسانج 48/ عاما/ حاليا عقوبة بالسجن 50 أسبوعا في لندن بسبب انتهاك شروط الإفراج عنه بكفالة، المتعلقة بطلب تسليم من السويد. وبالتزامن مع ذلك، يواجه أيضا طلب تسليم إلى الولايات المتحدة، حيث يواجه العديد من الاتهامات من بينها التجسس.

وقال جينيفر روبنسون، المحامي المقيم في لندن، الذي يزور حاليا كانبرا لحشد الدعم لأسانج في استراليا للصحفيين خارج مبنى البرلمان اليوم الأربعاء "يوليان أسانج مواطن وناشر استرالي. وهو يواجه السجن 175 عاما".

وأضاف "هذه سابقة خطيرة لجميع وسائل الإعلام وسابقة خطيرة ضد مواطن استرالي".

ومن المقرر أن يستضيف رئيس الوزراء الاسترالي، سكوت موريسون، بالإضافة إلى وزيرة الخارجية ماريز باين وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو في مطلع الأسبوع في سيدني.

وقال روبنسون إن استراليا يتعين أن تثير القضية خلال الاجتماع.

يذكر أنه في نيسان/إبريل الماضي، ألقت الشرطة القبض على أسانج في سفارة الأكوادور في لندن، حيث كان مختبئا منذ عام 2012، لتفادي الاعتقال.

وقال روبنسون "من الواضح أن صحته تدهورت بشكل كبير وربما هناك ضرر دائم على صحته نتيجة للفترة التي قضاها في السفارة".

وأضاف "لا يستحق المعاملة التي تلقاها وحان الوقت للحكومة الاسترالية للتحدث بشكل علني".

وتتهم واشنطن أسانج بالتآمر مع تشيلسي مانينج، التي كانت محللة استخبارات بالجيش الأمريكية سابقا لتسريب مجموعة من المواد السرية في عام 2010 .

ومن المقرر عقد جلسة استماع للنظر في طلب تسليم أسانج إلى أمريكا في شباط/فبراير المقبل.