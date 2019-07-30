ظريف يدعو ترامب إلى رفض تعطش حلفائه للحرب

وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 20:46 30/07/2019 حدث بتاريخ: 20:46 30/07/2019

دعا وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف‭‭‭ ‬‬الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إلى رفض تعطش حلفائه المتشددين للحرب، مضيفا أن إيران استطاعت الصمود أمام كل معتد على مدى آلاف السنين.

وقال ظريف على تويتر ”استطاع الإيرانيون الصمود أمام كل معتد على مدى آلاف السنين... دونالد ترامب: ارفض تاريخ الفريق ب الزائف وتعطشه للحرب الأبدية. الدبلوماسية = الحكمة، وليس الضعف أبدا“.

كان ظريف قال في السابق إن ما يسمى ”الفريق ب“ الذي يضم مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يستدرج ترامب إلى حرب مع إيران.

وقال ترامب يوم الاثنين على تويتر ”للتذكرة فقط.. الإيرانيون لم يكسبوا حربا قط، لكنهم لم يخسروا مفاوضات قط !“.