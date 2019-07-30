لاجئون روهينجا من ديانات مختلفة يفكرون في العودة لبلادهم

لاجئون من الروهينجا في بنجلاديش

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 17:07 30/07/2019 حدث بتاريخ: 16:56 30/07/2019

قال لاجئون روهينجا من ديانات مختلفة أمس الاثنين (29 يوليو تموز) إنهم يفكرون في العودة إلى بلادهم من بنجلادش التي يعيشون فيها حاليا لكن بعد أن تتحقق مطالب معينة حال عودتهم.

وقال اللاجئون ذلك بعد اجتماع بين ممثلين للروهينجا وماينت ثو الأمين الدائم لوزارة خارجية ميانمار يوم الأحد (28 يوليو تموز).

وقاد المسؤول في خارجية ميانمار وفدا حاول إحياء محادثات العودة بعد رفض عرض في أكتوبر تشرين الأول.

وقال روهينجا هندوس إنهم لا يريدون سوى ضمان الأمن لهم إذا عادوا لكن المطلب الرئيسي لروهينجا مسيحيين ومسلمين تمثل في الحصول على الجنسية وليس حمل "بطاقة التحقق الوطنية" التي عرضها الوفد.

وقال قيادي للروهينجا المسلمين "نحن روهينجا سكان أصليون لا نقبل هذه الورقة".

وقال روهينجا آخرون إنهم يريدون التمتع بحرية التنقل في ميانمار وفرصا متكافئة في الوظائف الحكومية ليوافقوا على العودة.

ومع تعثر مفاوضات العودة تفكر بنجلادش في تطبيق خطتها لنقل اللاجئين إلى جزيرة في خليج البنغال يقول اللاجئون إنها عرضة لخطر الأعاصير.