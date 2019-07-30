روسيا: أمريكا ربما تسعى للانسحاب من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

علما روسيا وأمريكا في مصنع سيارات مشترك بين فورد وشركاء محليين روس في لينينجراد يوم 27 مارس 2019

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 16:25 30/07/2019 حدث بتاريخ: 16:25 30/07/2019

قال دبلوماسي روسي أمام مؤتمر لنزع السلاح اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ربما تلقي باللوم على روسيا وتتهمها بعدم الامتثال لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وتتخذ من ذلك ذريعة للانسحاب من المعاهدة.

وأضاف أمام المؤتمر الذي يعد أكبر منتدى بالعالم للحديث عن السلاح "يبدو من الدعاية بخصوص مزاعم كاذبة عن التزام روسيا أن هناك محاولات لتهيئة الرأي العام الدولي لخروج أمريكي من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية ثم لوم روسيا مجددا على كل شيء".

ووقعت الولايات المتحدة على المعاهدة لكنها لم تصدق عليها.