سويسرا تعلق مساعدتها للأونروا موقتا

وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 15:53 30/07/2019 حدث بتاريخ: 15:53 30/07/2019

قررت سويسرا تعليق مساعدتها لوكالة الأمم المتحدة لتشغيل وغوث اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) موقتا إلى أن يكشف تحقيق داخلي قضية الاتهامات بسوء الإدارة واستغلال السلطة في هذه المنظمة، حسب ما أعلنت وزارة الخارجية السويسرية الثلاثاء.

وتوجه محققون من الأمم المتحدة إلى مكاتب الأونروا في القدس وعمان، بينما تم إرسال تقرير إلى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش من مكتب أخلاقيات الوكالة.

وفي رسالة تلقت وكالة فرانس برس نسخة منها، قالت وزارة الخارجية السويسرية أن الجهات المانحة للأونروا التي تساعد 5,4 ملايين فلسطيني في الأردن ولبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية، أبلغت الإثنين بهذا التحقيق من قبل المفوض العام للوكالة السويسري بيار كرانبول.

وأضافت الوزارة أنها "على اتصال بالمانحين الآخرين للوكالة وستقرر الإجراءات التي ستتخذها تبعا لنتائج التحقيق".

وأوضحت أن المساهمة السويسرية للعام 2019 والبالغة 22,3 مليون فرنك سويسري (20,2 مليون يورو) قد دفعت. لكن "خلال التحقيق، ستعلق الوزارة كل مساهمة إضافية".

وحصلت فرانس برس على نسخة من التقرير الذي يعتبر أن تجاوزات أخلاقية خطيرة ارتكبها مسؤولون كبار بينهم كرانبول "ذات صدقية وموثقة".

وبين الاتهامات "سلوك جنسي غير لائق ومحاباة، وتمييز وغيرها من ممارسات تجاوز السلطة لمنافع شخصية من أجل قمع خلاف شرعي في الرأي".

ويبدو أن بيار كارنبول ارتبط بعلاقة عاطفية مع مستشارته الرئيسية التي عينت في 2015 في إجراءات توظيف "بالغة السرعة" حسب التقرير.

ويبدو أن هذه المستشارة رافقت المفوض العام في رحلاته الدولية في مقعد في درجة الأعمال.

ويستهدف التقرير أيضا مساعدة لكرانبول وظفت زوجها في منصب بأجر سخي.

وردا على سؤال لفرانس برس، قالت الأونروا في بيان أنها "واحدة من أكثر الوكالات الأممية الخاضعة للمراقبة بسبب طبيعة النزاع والبيئة المعقدة والمسيسة التي تعمل فيها".

وأضافت "في الأشهر ال18 الأخيرة تعرضت الأونروا لضغط مالي وسياسي كثيف لكن مجمل طاقمها واصل عمله (...) بينما كانت تمر بأزمة مالية غير مسبوقة في وجودها منذ سبعين عاما".

وتراجعت مساعدات الامم المتحدة الى الفلسطينيين بشكل كبير إثر توقف الولايات المتحدة عن دفع مساهمتها في هذه المساعدات.

كما خفضت ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب عام 2018 بأكثر من 500 مليون دولار مساعداتها الى الفلسطينيين، فضلا عن توقفها عن دعم الوكالة.