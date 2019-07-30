مقتل جنديين أمريكيين في أفغانستان

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 10:43 30/07/2019 حدث بتاريخ: 10:44 30/07/2019

قالت بعثة الدعم الحازم التي يقودها حلف شمال الأطلسي في بيان إن جنديين أمريكيين قتلا في أفغانستان يوم الاثنين بينما تسعى الولايات المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو 18 عاما عبر المفاوضات.

ولم تذكر البعثة مزيدا من التفاصيل وحجبت اسمي القتيلين لحين إبلاغ ذويهما.

ويرتفع بذلك عدد الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في أفغانستان هذا الشهر إلى ثلاثة وفي عام 2019 إلى 11 على الأقل.

وقال مسؤول أمريكي طلب عدم نشر اسمه إن المعلومات الأولية تشير إلى أن الهجوم الذي أسفر عن مقتلهما جاء من قوات حليفة بما يشير إلى قوات أفغانية أو أشخاص يرتدون زيها. وأضاف أن الواقعة حدثت في قندهار.

وقال مسؤولون يوم الاثنين إن عدد من لقوا حتفهم في هجوم انتحاري على مكتب أمر الله صالح المرشح لمنصب نائب الرئيس في العاصمة كابول يوم الأحد لا يقل عن 20 شخصا كما أصيب 50 آخرون مع بدء عمليات التطهير بعد الهجوم.