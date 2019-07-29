نائب رئيس إيران: سياستنا الخارجية هي مواجهة الهيمنة الأمريكية

نائب الرئيس الإيراني إسحق جهانغيري

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 20:06 29/07/2019 حدث بتاريخ: 20:08 29/07/2019

قال نائب الرئيس الإيراني إسحق جهانغيري يوم الاثنين إن السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية تتمثل في مواجهة الهيمنة الأمريكية وحماية التعددية مضيفا أن من الممكن العدول عن تقليص الالتزامات الإيرانية بموجب الاتفاق النووي إذا أوفت باقي الأطراف بالشق الخاص بها في الاتفاق.

وكادت الحرب أن تندلع بين إيران والولايات المتحدة الشهر الماضي بعد أن أسقطت الجمهورية الإسلامية طائرة أمريكية مسيرة مما أدى إلى اتخاذ قرار بشن هجوم انتقامي لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراجع عنه في اللحظات الأخيرة.

ونقلت وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية عن جهانغيري قوله ”السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية هي حماية التعددية ومواجهة الهيمنة الأمريكية“.

وتفاقم التوتر في العلاقات بين طهران وواشنطن منذ أن انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 بين إيران والقوى العالمية وأعادت فرض العقوبات على إيران.

وقال جهانغيري إن من الممكن العدول عن تقليص الالتزامات الإيرانية بموجب الاتفاق إذا أوفت الدول الباقية فيه بالتزاماتها.

وقالت إيران في مايو أيار إنها ستحد من التزاماتها بموجب الاتفاق الذي يقضي برفع معظم العقوبات الدولية عليها مقابل كبح أنشطتها النووية.

وترى إيران أن بوسع الدول الباقية في الاتفاق فعل ما هو أكثر من ذلك لمواجهة تداعيات الانسحاب الأمريكي.