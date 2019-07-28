إيران: الاجتماع مع الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي كان بناء

كبير المفاوضين النوويين في إيران عباس عراقجي

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 21:29 28/07/2019 حدث بتاريخ: 21:29 28/07/2019

قال كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي عباس عراقجي يوم الأحد إن الاجتماع الطارئ مع الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي كان ”بناء“ لكن هناك قضايا بقيت دون حل وإن طهران ستواصل تقليص التزاماتها النووية إذا أخفق الأوروبيون في إنقاذ الاتفاق.

وأضاف عراقجي للصحفيين بعد الاجتماع الذي عقد في فيينا ”كانت الأجواء بناءة. والمناقشات جيدة. لا يمكنني القول إننا سوينا كل الأمور لكن يمكنني القول إن هناك الكثير من التعهدات“.

واجتمعت الأطراف المتبقية في الاتفاق وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي وإيران لإجراء محادثات طارئة في فيينا وسط تصاعد حدة التوتر بين إيران والغرب في الشهر الماضي بما شمل مواجهات بحرية وانتهاك طهران للاتفاق.

وقال عراقجي ”كما قلنا... سنواصل تقليص التزاماتنا بالاتفاق لحين تأمين الأوروبيين لمصالح إيران بموجبه“.

وتحاول الأطراف إنقاذ الاتفاق منذ انسحاب الولايات المتحدة منه في مايو أيار 2018 وإعادتها للعقوبات المفروضة على طهران وتشديدها بما كبل الاقتصاد الإيراني الذي يعاني أصلا من الضعف.

ويقول الأوروبيون إن أي انتهاك إيراني للاتفاق سيصعد من المواجهة في وقت تخاطر فيه واشنطن وطهران بالانزلاق إلى الحرب بسبب أي خطأ في الحسابات.

لكن جهودهم لحماية التجارة مع إيران من العقوبات الأمريكية لم تسفر عن شيء ملموس حتى الآن. ونفذت طهران هذا الشهر تهديدها بزيادة أنشطتها النووية بما يخالف الاتفاق النووي.

وقالت إيران إنها ستنسحب من الاتفاق إذا لم يجد الأوروبيون سبلا لحماية اقتصادها من العقوبات الأمريكية.

وقال دبلوماسي إيراني لرويترز قبل بدء الاجتماع ”كل الخطوات التي اتخذناها حتى الآن يمكن التراجع عنها إذا أوفت الأطراف الأخرى بالتزاماتها في الاتفاق“.

وردا على العقوبات، قالت إيران في مايو أيار إنها ستقلص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي. وقضى الاتفاق برفع معظم العقوبات الدولية على طهران مقابل وضع قيود على أنشطتها النووية.

وحتى الآن، تجاوزت إيران حد مخزونها من اليورانيوم المخصب وكذلك حد التخصيب بنسبة نقاء تصل إلى 3.67 في المئة بموجب الاتفاق مع القوى العالمية في تحد لتحذير الأوروبيين لها بالالتزام بالاتفاق رغم العقوبات الأمريكية.

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تشرف على تنفيذ الاتفاق اتخاذ إيران لهذه الإجراءات.

* عقوبات

قال فو تسونغ، رئيس إدارة ضبط التسلح بوزارة الخارجية الصينية والذي يرأس الوفد الصيني ”عبرت كل الأطراف عن التزامها بالحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) والاستمرار في تنفيذها بطريقة متوازنة“.

وأضاف ”عبرت كل الأطراف عن معارضتها القوية لقيام الولايات المتحدة من جانب واحد بفرض العقوبات“.

يأتي الاجتماع بعد احتجاز الحرس الثوري الإيراني لناقلة نفط ترفع علم بريطانيا يوم 19 يوليو تموز بعد أسبوعين من احتجاز قوات بريطانية لناقلة نفط إيرانية قرب جبل طارق متهمة إياها بانتهاك عقوبات على سوريا.

وقال عراقجي إن احتجاز بريطانيا لناقلة النفط الإيرانية انتهاك للاتفاق النووي.

وقال عراقجي ”شهدنا احتجاز ناقلة نفط إيرانية تحمل نفطا إيرانيا في مضيق جبل طارق وهو ما نراه انتهاكا (للاتفاق النووي)... وعلى الدول المشاركة (في الاتفاق النووي) ألا تضع العراقيل في طريق تصدير النفط الإيراني“.

ودعت بريطانيا إلى تشكيل مهمة بحرية بقيادة أوروبية لضمان سلامة الملاحة في مضيق هرمز وهو طريق دولي حيوي لنقل النفط. وقال متحدث باسم الحكومة الإيرانية يوم الأحد إن تشكيل مثل هذه المهمة سيبعث برسالة ”عدائية“.

وقالت بريطانيا يوم الأحد إن المدمرة دنكن التابعة للبحرية الملكية وصلت إلى الخليج للانضمام إلى فرقاطة بريطانية ترافق السفن التي ترفع علم بريطانيا عبر المضيق.

وعمق احتجاز ناقلة النفط البريطانية في أهم ممر مائي في العالم لتجارة‭‭‭ ‬‬‬النفط الأزمة بين إيران والغرب. وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن احتجاز قوات بريطانية ناقلة نفط إيرانية عمل غير مشروع وسيضر ببريطانيا.

ومن جانبه قال الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان بعد اجتماع مع مسؤولين إيرانيين في طهران إن هناك حاجة لأن تحافظ جميع الأطراف على الاتصال لتجنب المزيد من الحوادث في مضيق هرمز.

وهددت إيران بعرقلة شحنات النفط عبر الممر الملاحي، حيث تعرضت عدة ناقلات للهجوم، إذا حاولت الولايات المتحدة خنق اقتصادها بعقوبات على صادراتها النفطية الحيوية.

وتعرضت عدة ناقلات نفط لهجمات في المياه قرب الساحل الجنوبي لإيران في مايو أيار ويونيو حزيران وألقت الولايات المتحدة بمسؤوليتها على طهران. ونفت السلطات الإيرانية أي دور لها في الهجمات.

وأسقطت إيران في يونيو حزيران طائرة استطلاع عسكرية أمريكية مسيرة في الخليج قالت إنها انتهكت مجالها الجوي لكن واشنطن قالت إن الطائرة كانت تحلق في المجال الجوي الدولي.