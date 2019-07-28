روحاني يأمل أن تسهم "إحاطة" جونسون بالشأن الإيراني في تحسن العلاقات مع بريطانيا

الرئيس الإيراني حسن روحاني

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 18:26 28/07/2019 حدث بتاريخ: 18:30 28/07/2019

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأحد إنه يأمل في أن تسهم "إحاطة" رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون بشؤون الجمهورية الإسلامية في تحسين العلاقات بين إيران وبريطانيا. وهنأ روحاني جونسون لاختياره رئيسا للوزراء وذلك في رسالة نشرت على الموقع الإلكتروني الرسمي للرئاسة الإيرانية.

وتصاعدت حدة التوتر بين إيران وبريطانيا بعدما سيطر الحرس الثوري الإيراني على ناقلة نفط ترفع علم بريطانيا يوم 19 يوليو تموز. وجاء ذلك بعد أسبوعين من احتجاز قوات بريطانية ناقلة نفط إيرانية بالقرب من جبل طارق بتهمة انتهاك العقوبات المفروضة على سوريا.

وقال روحاني في الرسالة "يحدوني أمل أن يسهم إلمامكم بقضايا العلاقات بين إيران وانجلترا ووجودكم ذات يوم في طهران في إزالة العقبات القائمة في طريق تنمية وتوسيع العلاقات بيننا".