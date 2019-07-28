حركة طالبان ترفض إجراء محادثات مباشرة مع الحكومة الأفغانية

مقاتلون من حركة طالبان

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 11:00 28/07/2019 حدث بتاريخ: 11:00 28/07/2019

أعلن مسؤول كبير في حركة طالبان اليوم الأحد أن الحركة لن تعقد محادثات مباشرة مع الحكومة الأفغانية ورفضت بيانا من وزير بارز عن خطط عقد مثل هذا الاجتماع خلال الأسبوعين المقبلين.

وقال سهيل شاهين وهو متحدث باسم المكتب السياسي لطالبان في قطر "المحادثات الأفغانية-الأفغانية لن تبدأ إلا بعد إعلان انسحاب القوات الأجنبية".

وقال عبد السلام رحيمي وزير الدولة الأفغاني لشؤون السلام أمس السبت إن الحكومة سترسل وفدا مؤلفا من 15 فردا خلال محادثات مباشرة ستعقد مع طالبان "في الأسبوعين المقبلين".