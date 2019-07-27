مسؤولون روس يزورون بقية طاقم ناقلة بريطانية محتجزة بإيران

ناقلة النفط البريطانية المحتجزة في إيران

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 15:27 27/07/2019 حدث بتاريخ: 15:28 27/07/2019

قالت السفارة الروسية في طهران يوم السبت إن ممثلين عنها زاروا ثلاثة مواطنين روس من أفراد طاقم الناقلة البريطانية ستينا إمبيرو التي تحتجزها إيران.

وأبلغت السفارة رويترز بأن الثلاثة بصحة جيدة وليست لديهم شكاوى من أوضاعهم لكنهم ما زالوا محتجزين على متن الناقلة.

وذكرت أن بوسعهم الاتصال بأسرهم، مضيفة أنها تجري محادثات مع مسؤولين إيرانيين لإطلاق سراحهم.

وسيطرت قوات إيرانية خاصة على الناقلة التي تحمل علم بريطانيا في أهم ممر مائي لشحن النفط في العالم يوم 19 يوليو تموز، وذلك بعد أسبوعين من احتجاز قوات بريطانية ناقلة نفط إيرانية بالقرب من جبل طارق متهمة إياها بانتهاك عقوبات مفروضة على سوريا.