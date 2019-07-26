بوريس جونسون يتلقى تحذيرا جديدا من فرنسا وايرلندا

بوريس جونسون

كتب بواسطة: %s فرانس 24 المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 20:55 26/07/2019 حدث بتاريخ: 20:56 26/07/2019

وجهت فرنسا وايرلندا الجمعة تحذيرا الى رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون الذي اعلن نيته التفاوض مجددا حول اتفاق بريكست، واتهمته دبلن بانه يضع بريطانيا على مسار "صدام" مع الاتحاد الاوروبي.

واعتبر جونسون الخميس ان اتفاق بريكست الذي توصلت اليه رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي "غير مقبول"، مطالبا الاتحاد الاوروبي باجراء مفاوضات جديدة. وطالب خصوصا ب"الغاء" بند "شبكة الامان" المتعلق بالحدود الايرلندية، الامر الذي قوبل برفض مفاوض الاتحاد الاوروبي في ملف بريكست ميشال بارنييه.

واتهم وزير الخارجية الايرلندي سايمون كوفني الجمعة في بلفاست رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوضع بريطانيا بشكل "متعمد" على "مسار صدام" مع الاتحاد الأوروبي.

ويكرر القادة الاوروبيون انهم ليسوا في وارد اعادة التفاوض على اتفاق بريكست الذي تم التوصل اليه في تشرين الثاني/نوفمبر.

والخميس، كرر رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر لجونسون ان هذا الاتفاق هو الوحيد الممكن بالنسبة الى الاتحاد الاوروبي.

وردا على اسئلة شبكة فرانس 2 صباح الجمعة، أملت سكرتيرة الدولة الفرنسية للشؤون الأوروبية أميلي دو مونشالين، أن تكون فرنسا قادرة "في الاسابيع المقبلة، على التفاوض بهدوء في ظروف مطمئنة، حول كيفية العمل بعد (اتفاق الانفصال)، وكيفية العمل غدا".

وأضافت "أفضل أن أدلي بتعليقات على الأفعال بدلا من الخطابات، خصوصا خطاب الحملة أو خطاب تسلم الحكومة. أفضل أن نتمكن من العمل" مع بوريس جونسون.

وقالت "إننا نعمل مع الحكومة التي يجري تشكيلها" في المملكة المتحدة.

واضافت "توصلنا الى اتفاق، وما لا يزال يتعين التفاوض عليه هو العلاقة المستقبلية، ويتعين ان نكون مسؤولين". واكدت ان "هذا يعني أن نكون واضحين وننظر بعيدا، وعلينا في المقابل أن نتوصل الى اقامة علاقة عمل، وألا ننجر وراء المواقف والاستفزازات".

وتابعت "إذا لم يتم التوصل الى اتفاق، فهذا يعني انه لن تنشأ علاقة ثقة" مع المملكة المتحدة. وخلصت الى ان "السويسريين والنروجيين ليسوا في الاتحاد الأوروبي، لكننا نثق بهم لأننا أقمنا معهم علاقة تجارية وثقافية واقتصادية مريحة. ما نبحث عنه هو التهدئة".

وأعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل أنهما وجها دعوة لجونسون الى زيارة باريس وبرلين.

وأجرى ماكرون مساء الخميس اتصالا هاتفيا بجونسون كما أوضحت الرئاسة الفرنسية.

وخلال هذا الاتصال، "هنأ" الرئيس الفرنسي الذي يمضي عطلة في الوقت الراهن في بريغانسون (جنوب)، جونسون بتعيينه، و"عبر عن ارتياحه لتعاونهما حول القضايا الثنائية الأوروبية والدولية"، كما اوضحت الرئاسة.

واضافت أن ماكرون وجونسون اتفقا على البحث في مسألة بريكست في الأسابيع المقبلة "في إطار احترام شروط الاتحاد الأوروبي".

وقال المتحدث باسم جونسون ان الرجلين "تحدثا عن بريكست" خلال الاتصال ولكن في شكل مقتضب.

من جهتها اجرت المستشارة الالمانية اتصالا بجونسون أيضا وهنأته بمنصبه الجديد ودعته الى زيارة برلين قريبا، وقد قبل جونسون الدعوة.

وقالت الناطقة باسم المستشارية اولريكي ديمر إن "المحادثات تناولت في المقام الاول مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي وتعميق العلاقات الثنائية".

ويفترض أن يزور رئيس الوزراء البريطاني الجديد فرنسا بعد شهر للمشاركة في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي ستعقد من 24 إلى 26 آب/أغسطس في بياريتز.