مقتل شرطي إيطالي طعنا على يد مهاجر مشتبه به في وسط روما

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 19:38 26/07/2019 حدث بتاريخ: 19:39 26/07/2019

قالت شرطة الدرك الإيطالية (كارابينيري) اليوم الجمعة، إن ضابط شرطة إيطالي تعرض للطعن حتى الموت وسط روما، ويشتبه في مسؤولية أحد المهاجرين عن الجريمة.

وتعرض ماريو سيرسيلو ريجا 35/ عامًا/ لهجوم خلال الليل في حي "براتي" بوسط البلاد ، قرب الفاتيكان، على يد /مجرمين اثنين طلبا منه دفع 100 يورو (111 دولارًا).

وفي بيان لها، قالت شرطة كارابينيري إن القاتل "ربما كان مواطنًا إفريقيًا".

وكتب وزير الداخلية ماتيو سالفيني في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن "حملة مطاردة" تجري حاليا في العاصمة للقبض على المشتبه فيه، الذي وصفه بأنه "ابن عاهرة".

وأضاف السياسي اليميني المتطرف في تغريدته :"إنني متأكد من أنهم سيقبضون عليه ، وأنه سيدفع بالكامل ثمن عنفه [من خلال] الأشغال الشاقة في السجن طيلة حياته الباقية ".

يذكر أنه في إيطاليا ، لا توجد أشغال شاقة في السجون.

وكتبت شرطة كارابينيري في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن "سيرسيلو ريجا" تزوج قبل ما يزيد على الشهر بقليل، وأعربت عن "الحزن العميق على هذه الخسارة التي تركت أثرها على رجال الدرك البالغ تعدادهم 110 آلاف شرطي".