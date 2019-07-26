مستشار للبيت الأبيض لا يتوقع اتفاقا كبيرا في محادثات الصين الأسبوع القادم

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 19:15 26/07/2019 حدث بتاريخ: 19:36 26/07/2019

قال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض إنه لا يتوقع إبرام اتفاق كبير في محادثات التجارة مع الصين الأسبوع المقبل لكن المفاوضين الأمريكيين يأملون في تهيئة المجال لإجراء مزيد من المحادثات المثمرة بشأن تقليص القيود التجارية.

وقال كودلو خلال مقابلة مع سي.إن.بي.سي "سيجتمعون الأسبوع المقبل في شنغهاي. لا أتوقع أي اتفاق كبير. أعتقد، بالحديث مع مفاوضينا، أنهم سيهيئون المجال وآمل أن نعود إلى النقطة التي توقفت عندها المحادثات في مايو أيار الماضي".

وأضاف "نمضي على نحو جيد. لم نبرم اتفاقا بعد لكن مازال هناك قضايا هيكلية تتعلق بسرقة حقوق الملكية الفكرية والنقل القسري للتكنولوجيا والتشويش السيبري وحواجز الرسوم التجارية وغير التجارية وما إلى ذلك، وبلا ريب آليات التنفيذ".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تتوقع بقوة أن تقبل الصين على شراء منتجات زراعية أمريكية كبادرة حسن نية.

وأعلن البيت الأبيض يوم الأربعاء أن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر سيجتمعان مع ليو خه نائب رئيس الحكومة الصينية لإجراء محادثات في شنغهاي بدءا من يوم 30 يوليو تموز.

سيكون هذا أول اجتماع مباشر للجانبين منذ اتفاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ على إحياء المحادثات بهدف إنهاء الحرب التجارية المحتدمة منذ عام بين البلدين.