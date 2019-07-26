أردوغان: تركيا تسعى لبدائل لمقاتلات إف35- إذا لم توفرها أمريكا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 17:59 26/07/2019 حدث بتاريخ: 18:16 26/07/2019

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة بأن حكومته ستبحث عن موردين آخرين في حال رفضت الولايات المتحدة الأمريكية أن تبيعها مقاتلات "إف35-".

وقال أردوغان في لقاء مع أعضاء حزب "العدالة والتنمية" في أنقرة إنه "إذا لم توفروا لنا مقاتلات إف35-، عذرا، سنتخذ إجراءاتنا في هذا الصدد.. وسنتحول إلى آخرين".

وأعلنت واشنطن الأسبوع الماضي إخراج تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) من برنامج مقاتلات إف35- ردا على شراء أنقرة منظومة الدفاع الجوي إس400- سطح-جو من روسيا.

وترى الولايات المتحدة في منظومة إس400- تهديدا وتقول إنه يمكن أن يعرض قدرات "إف35-" التسللية للخطر. وهددت واشنطن بفرض عقوبات على تركيا.

وقال أردوغان إن التهديدات أو العقوبات لن تردع تركيا من الحصول على احتياجاتها الدفاعية، مضيفا أنه من المتوقع أن تبدأ المنظومة الدفاعية "إس400-" العمل في نيسان/ابريل .2020

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حث تركيا أمس الخميس على ألا تقوم بتشغيل المنظومة الدفاعية الروسية.

وقال بومبيو في تصريحات أوردتها قناة "بلومبرج تي في" التلفزيونية: "يمكن أن يليها المزيد من العقوبات ولكن صراحة ما نوده حقا هو ألا يتم تشغيل إس400-".

وعقب الموقف الأمريكي بشأن مقاتلات إف35-، قالت شركة "روستيك" الروسية للصناعات العسكرية إن موسكو مستعدة لتزويد تركيا بمقاتلات "سو35-".

وقال أردوغان إن تركيا تتوقع أن "تتصرف (أمريكا) بمنطق"، مضيفا أن حكومته ستعيد النظر في شراء طائرات بوينج المتقدمة من الولايات المتحدة.

وكانت تركيا وقعت صفقة لشراء مئة طائرة بوينج جديدة من الولايات المتحدة وتلقت واحدة بالفعل، بحسب ما ذكره أردوغان، مضيفا أنه "إذا ما سارت الأمور على هذه النحو، سنعيد التفكير في هذا الأمر أيضا".