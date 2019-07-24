ألمانيا: دعوى قضائية بحق حراس نزل لاجئين بعد وفاة جنين

دعوى قضائية بحق حراس نزل لاجئين بعد وفاة جنين

كتب بواسطة: %s DW المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 18:28 24/07/2019 حدث بتاريخ: 18:33 24/07/2019

حدث مأساوي في نزل للاجئين في برلين بعد ولادة جنين متوفٍ لأم لاجئة، بسبب رفض حراس الأمن طلب سيارة إسعاف لها. القضية أخذت أبعادا قانونية ومطالب بوضع تعليمات لمنع تكرار الحادث الذي يعرض حياة اللاجئين وأطفالهم إلى الخطر.

بعد وفاة جنين لأمرأة حامل في نزل للاجئين في برلين، رفعت دعوى جنائية ضد اثنين من موظفي خدمة الأمن وذلك لعدم تقديم المساعدة الضرورية للأم. وصرح المحامي المتخصص في القانون الطبي توبياز كيفيت أمس الثلاثاء (23 تموز/ يوليو 2019) لوكالة الأنباء البروتستانتية قائلا إن التهمة الموجهة قد تصل ضد هؤلاء إلى القتل بسبب الإهمال. ويمثل كيفيت العائلة الأرمينية أمام المحاكم في هذه القضية.

وكانت الأسرة تقطن في نزل للاجئين تابع لجمعية رعاية العمال AWO. ووفقا للمحامي، فقد كانت المرأة الأرمينية البالغة من العمر 21 عامًا حاملًا في الشهر التاسع، وحدث أن عانت المرأة آلاما شديدة ونزيف في ليلة 23 يونيو/ حزيران فطلب زوجها من الحارسين استدعاء سيارة الإسعاف، بيد أنهما رفضا هذا الطلب وأعطيا بدلا من ذلك توجيهات للزوجين بضرورة التوجه إلى المشفى بعد أن وصفا لهما الطريق.

وما إن وصل الزوجان إلى العيادة الطبية بعد أن سارا لمسافة طويلة على الأقدام، حتى أنجبت الأم طفلا ميتا. وأوضح المحامي أن موكليه تعرضا لصدمة شديدة واكتئاب منذ فقدان الجنين

من جهته أعرب مانفريد نوفاك، رئيس جمعية AWO المسؤولة عن نزل اللاجئين الذي أقامت به العائلة الأرمينية، عن أسفه للحادث "المأساوي للغاية".

ولا يرى نوفاك أية قواعد كافية للتعامل مع هذه المواقف الحساسة في منازل اللاجئين. وقد طلبت هيئة إرشاد اللاجئين في برلين بعد معرفتها بهذه الحالة بضرورة وجود إرشادات واضحة في منازل اللاجئين من أجل عدم تكرار هذا الأمر وضمان حياة أفضل للاجئين المقيمين.