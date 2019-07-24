كوريا الشمالية تحتجز سفينة صيد روسية

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 12:37 24/07/2019 حدث بتاريخ: 12:53 24/07/2019

أعلنت السفارة الروسية في بيونغ يانغ الأربعاء أن كوريا الشمالية تحتجز منذ أسبوع سفينة صيد روسية مع أفراد طاقمها ال 17، بتهمة انتهاك المياه الإقليمية الكورية الشمالية.

وأضافت السفارة في بيان أن "حرس الحدود الكوريين احتجزوا سفينة الصيد الروسية، في 17 تموز/يوليو، "لأنها انتهكت قواعد الدخول والإقامة في أراضي كوريا الشمالية".

وأوضح المصدر نفسه أن السفينة وأفراد طاقمها ال17، وهم 15 روسيا وكوريان جنوبيان، راسية في الوقت الراهن في مرفأ وونسان.

وأكد البيان أن القبطان ومساعده واثنين من البحارة الكوريين الجنوبيين قد أنزلوا في أحد فنادق هذه المدينة الساحلية على شواطئ بحر اليابان، فيما بقي البحارة الآخرون في السفينة.

والتقى دبلوماسيون روس من القنصلية الروسية في كوريا الشمالية، الاثنين أفراد الطاقم "وهم في وضع صحي جيد"، كما اضاف البيان.

وخلص البيان الى القول إن "السفارة الروسية لا تزال على اتصال دائم بالسلطات الكورية الشمالية... وتتخذ كل التدابير اللازمة لحل هذا الوضع في أسرع وقت ممكن".