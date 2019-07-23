فرنسا تقول إنها تعمل مع ألمانيا وبريطانيا لتشكيل مهمة "مراقبة" في الخليج

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 19:14 23/07/2019 حدث بتاريخ: 19:16 23/07/2019

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان إن بلاده تعمل مع عواصم أوروبية على تحسين الأمن البحري في الخليج، لكنه لم يصل إلى حد دعم دعوة بريطانيا إلى تشكيل قوة بحرية لضمان أمن الملاحة في المنطقة.

وأضاف لو دريان أمام أعضاء البرلمان يوم الثلاثاء أن تهدئة التوتر ضرورية بعد أيام من احتجاز إيران لناقلة ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز، في واقعة وصفتها لندن بأنها ”قرصنة دولة“.

وقال ”لذلك فنحن نعمل على تأسيس مبادرة أوروبية، مع بريطانيا وألمانيا، لضمان وجود مهمة لمراقبة الأمن البحري في الخليج“.