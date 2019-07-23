بوريس جونسون يتعهد في خطاب الفوز بتنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

بوريس جونسون

كتب بواسطة: %s د ب آ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 15:07 23/07/2019 حدث بتاريخ: 15:16 23/07/2019

تعهد بوريس جونسون، في خطاب الفوز بزعامة حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، بتنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتم اليوم إعلان فوز جونسون بثلثي أصوات ناخبي حزب المحافظين في الجولة التي شملت أيضا وزير الخارجية جيريمي هانت، ما يجعله على مسافة خطوة واحدة ويوم واحد من رئاسة الحكومة البريطانية.

كما تعهد بمراجعة العلاقة مع الشركاء الأوروبيين والعمل على تحقيق طموحات بريطانيا.

وقدم جونسون الشكر لرئيسة الوزراء المنتهية ولايتها تيريزا ماي عن الخدمة "الاستثنائية" التي قدمتها للبلاد.