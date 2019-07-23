قائد البحرية الإيرانية: نراقب كل السفن الأمريكية في منطقة الخليج

قائد البحرية الإيرانية الأميرال حسين خانزادي

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 12:15 23/07/2019 حدث بتاريخ: 12:15 23/07/2019

قال قائد البحرية الإيرانية الأميرال حسين خانزادي اليوم الثلاثاء إن بلاده تراقب كل السفن الأمريكية في منطقة الخليج ولديها أرشيف صور لتحركاتها اليومية.

وكانت إيران والولايات المتحدة على شفا الحرب الشهر الماضي بعدما أسقطت الجمهورية الإسلامية طائرة أمريكية مسيرة. ودفع الحادث واشنطن للتخطيط لشن هجوم انتقامي لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراجع عنه في آخر لحظة.

وتفاقمت أيضا حدة التوترات بين إيران وبريطانيا بعد احتجاز الجمهورية الإسلامية لناقلة ترفع العلم البريطاني يوم الجمعة بعد اصطدامها بقارب صيد حسبما قال مسؤولون إيرانيون.

وكانت قوات مشاة البحرية البريطانية احتجزت ناقلة إيرانية قبالة ساحل جبل طارق في أوائل يوليو تموز واتهمتها بانتهاك العقوبات المفروضة على سوريا.

ونقلت وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء عن خانزادي قوله "نراقب كل سفن العدو خاصة أمريكا، نقطة بنقطة من مصدرها حتى لحظة دخولها المنطقة" مشيرا إلى صور التقطتها طائرات إيرانية مسيرة.

وأضاف "لدينا صور كاملة وأرشيف كبير لحركة قوات التحالف وأمريكا يوما بيوم ولحظة بلحظة". وقال خانزادي إن بلاده ستجري تدريبات بحرية مع دول حليفة للمرة الأولى بحلول نهاية السنة الفارسية في مارس آذار 2020.