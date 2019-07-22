بريطانيا: لا تنازلات فيما يتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز

وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 21:45 22/07/2019 حدث بتاريخ: 21:45 22/07/2019

قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت يوم الاثنين إنه لا يمكن تقديم تنازلات فيما يتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز وإن من الممكن أن تتعاون بريطانيا مع الولايات المتحدة بشأن نهجها تجاه المسألة رغم اختلاف وجهات النظر بين البلدين إزاء الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015.

وقال هنت أمام أعضاء البرلمان ”عندما يتعلق الأمر بحرية الملاحة، لا يمكن تقديم تنازلات“، مضيفا أنه رغم أن الولايات المتحدة لم تعد تدعم الاتفاق النووي الذي تسانده بريطانيا، فإن بإمكان البلدين التعاون في معظم القضايا.

وأضاف ”لذا فإن الحل الذي نقترحه على مجلس (العموم) هذا المساء هو حل يشمل تحالفا أوسع بكثير بين بلدان، بما فيها بلدان أخرى... تتبنى نهجا مختلفا إزاء اتفاق إيران النووي“.