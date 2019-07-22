بومبيو يرفض إعلان إيران اعتقال جواسيس يعملون لحساب أمريكا

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 16:16 22/07/2019 حدث بتاريخ: 16:18 22/07/2019

رفض وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الاثنين إعلان إيران القبض على 17 جاسوسا يعملون لحساب وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) وإصدار أحكام بالإعدام على بعضهم.

وأعلنت وسائل إعلام رسمية إيرانية إلقاء القبض على الجواسيس في السنة الفارسية التي تنتهي في مارس آذار 2019. ومثل هذه الإعلانات ليست بالأمر غير المألوف من جانب إيران، لكن التوقيت أثار مخاوف من أن طهران تشدد من موقفها في مواجهتها مع القوى الغربية.

وقال بومبيو في مقابلة مع قناة فوكس نيوز التلفزيونية "النظام الإيراني له تاريخ طويل من الكذب... سأتعامل بقدر كبير من الشك مع أي تأكيد إيراني عن الإجراءات التي اتخذوها".

وأحجم بومبيو عن التعليق على أي حالة محددة وأضاف "هناك قائمة طويلة من الأمريكيين الذين نعمل على إعادتهم للوطن من الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، ألقت الولايات المتحدة باللوم على إيران في سلسلة من الأحداث في مضيق هرمز.

ويوم الجمعة احتجزت إيران ناقلة نفط ترفع علم بريطانيا في المضيق. وكانت طهران قد حذرت من أنها سترد على احتجاز بريطانيا لناقلة إيرانية قبالة ساحل جبل طارق.

وردا على سؤال عن الدور الأمريكي المحتمل في التوترات قال بومبيو "المسؤولية... تقع على عاتق بريطانيا فيما يتعلق بحماية سفنها".