رئيس وزراء اليابان: الفوز في الانتخابات يظهر تأييد النقاش بشأن الدستور

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 17:28 21/07/2019 حدث بتاريخ: 17:29 21/07/2019

قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إن الفوز الذي حققه ائتلافه الحاكم في انتخابات مجلس المستشارين اليوم الأحد أظهر تأييد الناخبين لمناقشة اقتراحه بتعديل الدستور السلمي للبلاد الذي وضع بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية.

وكان آبي يتحدث لمحطة تلفزيونية بعد أن أظهرت استطلاعات لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع أن كتلته الحاكمة ستفوز بأغلبية قوية.

وللاحتفاظ بأغلبية الثلثين اللازمة لتعديل الدستور سيحتاج الائتلاف وحلفاؤه إلى كسب 85 مقعدا في انتخابات اليوم الأحد.

وقال آبي أيضا إن الزيادة المقررة في ضريبة المبيعات من ثمانية في المئة إلى عشرة في المئة في أكتوبر تشرين الأول ضرورية من أجل نظام التأمين الاجتماعي ولنيل الثقة الدولية.